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Общество

В школах теперь смогут кормить с учетом региональных особенностей

В школах теперь смогут кормить с учетом региональных особенностей

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В школах теперь смогут кормить с учетом региональных особенностей. Согласно вступившему в силу постановлению правительства, учитываться будут национальные, религиозные и местные черты. Этим уже активно пользуются школы Башкирии, Татарстана, Краснодарского края, Ингушетии и Чечни.

В Якутии местные особенности начали внедрять в меню еще три года назад. Там готовят котлеты из оленины и местной рыбы. Также к школьному питанию теперь вводится больше требований. Меню будут составлять отдельно для разных возрастных групп, будет и индивидуальное меню для детей, нуждающихся в лечебном или диетическом питании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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