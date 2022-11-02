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Чучело экс-премьера Британии Лиз Трасс сожгут в Ночь Гая Фокса
Фото: ТАСС/EPA/NEIL HALL
В этом году во время празднования Ночи Гая Фокса в Великобритании сожгут чучело бывшего премьер-министра страны Лиз Трасс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ITV.
Сожжение чучела состоится в ночь на 5 ноября в городе Эдинбридж. Отмечается, что на фигуре политика изобразили салат-латук, одержавший над Трасс победу.
Ежегодно отмечаемая Ночь Гая Фокса посвящена провалу Порохового заговора 1605 года, чудесному спасению короля Якова I, на которого готовилось покушение. Традиционно в этот день сжигают чучело английского дворянина Гая Фокса, ставшего символом заговора, а также других знаменитостей, например экс-президента США Дональда Трампа или бывшего лидера Ирака Саддама Хусейна.
Трасс объявила о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании 20 октября. На этой должности она пробыла всего 44 дня, что является самым коротким сроком за всю историю страны. Решение уйти политик объяснила неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями.
Еще до известий об уходе политика британцы устроили пари: сможет ли Трасс продержаться на посту дольше, чем сохраняет свежесть салат латук. Спустя всего шесть дней после старта "гонки" премьер ушла в отставку, а салат победил.
Король Великобритании принял отставку Трасс
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