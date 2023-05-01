Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первомай в Москве ознаменуется не по сезону холодной погодой. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Причиной тому станет тыл циклона, куда прорвется очередная порция разрозненных кучево-дождевых облаков и полярного воздуха с температурным фоном, соответствующим климатической норме середины апреля", – отметил специалист.

Тишковец уточнил, что в столице 1 мая на протяжении всего дня ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями. Кроме того, прогнозируется кратковременный дождь. Также температура днем в Москве составит от плюс 9 до плюс 11 градусов, в Подмосковье – от плюс 7 до плюс 12 градусов.

Ветер в столице ожидается порывистый северо-западный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 749 миллиметров ртутного столба. Кроме того, солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое.

Ранее Тишковец рассказал, что май в Москве окажется неустойчивым, относительно прохладным, а лето придет в столицу в конце месяца.

По словам метеоролога, первая декада следующего месяца прогнозируется провальной на 1–4 градуса ниже нормы. В 1 неделю выпадет 120% осадков, а во 2-ю – около 80%.



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