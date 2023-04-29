Синоптик предупредил москвичей о дожде и порывах ветра в начале майских праздников

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В начале майских праздников в столице установится теплая погода, но в отдельные дни могут появиться осадки и порывы ветра. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По его словам, ночью 29 апреля ожидаются слабые заморозки, При этом 30 апреля ожидается до 15 градусов тепла.

"В понедельник (1 мая. – Прим. ред.) нас краешком заденет очередной циклон, поднимающийся с Прикаспия. Температура сильно не просядет и будет, может быть, чуть меньше плюс 15 градусов", – сказал он.

Синоптик добавил, что 1 мая стоит ожидать осадков во второй половине дня. Начало майских праздников также будет сопровождаться небольшими порывами ветра, но это явление соответствует климатической норме.

"30 апреля ветер будет несильным. В понедельник, 1 мая, из-за приближающегося циклона возможны порывы ветра. В целом на Первомай погода будет вполне типичной: и по температуре укладывается в климатическую норму, и по осадкам", – добавил синоптик.

По словам эксперта, на следующей неделе стоит ожидать теплой погоды без дождей, температура воздуха прогреется до 15–17 градусов, после 2–3 мая погода изменится, осадки выпадут около двух-трех раз.

"Устойчивого тепла и сухости, как было в апреле, ждать не стоит", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 апреля в столицу придут заморозки. Температура воздуха упадет до нуля, в некоторых районах Подмосковья она снизится до минус 2 градусов.



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