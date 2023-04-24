Китай заберет панду из США на родину

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Китай заберет большую панду Я Я из США на родину. Об этом со ссылкой на Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР сообщает ТАСС.

"Самка большой панды Я Я, прожившая в Соединенных Штатах два десятилетия, вернется в Китай в течение ближайших нескольких дней", – указано в сообщении.

По договоренности сторон панду посадят в самолет, направляющийся в Шанхай.

Я Я родилась в Пекинском зоопарке в августе 2000 года и прибыла в США вместе с гигантской пандой Лэ Лэ в качестве посланника дружбы в 2003 году. Первое соглашение о пребывании панды в Штатах было заключено на 10 лет, а затем продлено на такой же срок.

Ранее сообщалось, что в зоопарке в Чиангмае умерла последняя жившая в Таиланде большая панда по кличке Линь Хуэй. Животному был 21 год, точную причину гибели животного установят после прибытия в страну ветеринаров из Китая.

