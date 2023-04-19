15:25В мире
В Таиланде умерла последняя большая панда
Фото: AP Photo/Apichart Weerawong
В зоопарке в Чиангмае умерла последняя жившая в Таиланде большая панда по кличке Линь Хуэй. Об этом на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщила администрация учреждения.
Животному был 21 год. По информации администрации, перед смертью у панды потекла кровь из носа. Точная причина гибели животного будет установлена после прибытия в страну ветеринаров из Китая.
В сентябре 2019 года умер самец панды Чуан Чуан, который проживал с Льнь Хуэй в одном вольере. Бамбуковый медведь прибыл в таиландский город из Китая в 2003 году, когда его отправили для демонстрации тесных отношений между двумя государствами.
В 2009 году у панд появилось потомство – самка Линь Бин. Спустя два года после рождения ее вернули на родину ее отца – в Китай.
Продолжительность жизни больших панд составляет от 15 до 20 лет. Долгожителем вида стала панда Цзя Цзя, которая умерла в возрасте 38 лет.
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