Балет "Щелкунчик" покажут в кинотеатрах России, Узбекистана и Белоруссии

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Граждане РФ, Узбекистана и Белоруссии смогут посмотреть балет "Щелкунчик" 30 и 31 декабря не только на сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России, но и в кинотеатрах. Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Зрители смогут увидеть балет в более чем 300 кинотеатрах и на отдельных арт-площадках. Помимо этого, понаблюдать за представлением удастся в премьерном зале столичного киноцентра "Октябрь".

Дирижером балета стал Валерий Гергиев, а основные партии исполнят солисты Елизавета Кокорева и Артем Овчаренко. Постановщиком "Щелкунчика" является советский и российский хореограф Юрий Григорович.

Ранее сообщалось, что участники спецоперации и члены их семей получили более 1,5 тысячи бесплатных билетов на балет "Щелкунчик". В Большом театре отметили, что билеты передаются министерству обороны, которое затем распределяет их среди бойцов СВО, их родственников и ветеранов.