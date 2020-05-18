Минсельхоз отказался запретить ввоз ГМО в Россию

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Министерство сельского хозяйства РФ не поддерживает предложение о приостановке действия постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных. Это следует из ответа ведомства на запрос РБК.
Речь идет о постановлении, которое было принято 16 апреля 2020 года. Этим документом премьер-министр РФ Михаил Мишустин до 1 января 2021 года освободил от государственной регистрации генно-модифицированные (ГМО) соевые бобы и шрот, используемые для кормов животных.
После этого губернаторы нескольких регионов попросили Минсельхоз отменить соответствующее постановление.
Авторы обращения завили, что такая мера откроет доступ крупнейшим корпорациям из США, которые контролируют производство в странах Латинской Америки и Европе, на рынок стратегически важной для российского АПК продукции.
В коллективном письме сказано, что это ставит под угрозу реализацию российских проектов по производству сои и может нанести ущерб продовольственной безопасности и социально-экономическому положению сельских жителей.
В Минсельхозе, в свою очередь, сообщили, что основания для отмены упрощенного режима отсутствуют. Также в ведомстве пообещали, что контроль за качеством продукции будет обеспечен проверками Россельхознадзора.
"Приостановление или отмена действия постановления создадут предпосылки для дефицита кормовой базы и поставят под угрозу стабильную работу российских животноводческих предприятий", – сказано в сообщении.
Кроме того, в министерстве сельского хозяйства сообщили, что данная мера обусловлена фактической монополией в поставках соевых бобов на отечественном рынке животноводческой продукции.
Ранее ученые оценили влияние ГМО-продукции на организм человека. Исследователи обнаружили, что после ее употребления в кровотоке нашли чужеродные гены.
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