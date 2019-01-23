Ученые оценили влияние ГМО на организм человека

Специалисты в области ГМО-технологий пришли к выводу, что доказательства попадания чужеродных ДНК в кровь и внутренние органы человека существуют, однако, признаков их встраивания в геном нет. Обзор составлен учеными Дальневосточного федерального университета совместно с исследователями из Королевского колледжа Лондона, Университета школы Крита и Национального университета Чоннама в Южной Корее, пишут "Известия".
Как утверждают авторы обзора "Опасения по поводу судьбы ДНК из ГМО-еды, попадающей в тело человека", на сегодняшний день специалисты нашли убедительные доказательства наличия в кровотоке чужеродных генов, которые попали туда при употреблении ГМО-продуктов.
Кроме того, ученые не исключили, что чужая ДНК может встроиться в геном хозяина, хотя подтверждений этому пока никто не привел. Исследователи также посоветовали коллегам тщательно изучить ГМО-зерновые культуры, лиственные инсектициды и противовирусные спреи, при изготовлении которых использовался метод внедрения микро-РНК.
По словам соавтора обзора, проректора по научной работе ДВФУ Кирилла Голохваста, их труд поставил ряд важных вопросов о влиянии ГМО на организм человека. "Самое главное, что мы поняли — проблема требует дальнейшего изучения", – подчеркнул он. Если с едой в кровь и внутренние органы попадают чужеродные гены, то они могут проникать туда и из генно-модифицированных организмов, отметил ученый.
Ранее биологи в США назвали ГМО способом избавиться от кокаиновой зависимости. Проводя опыты на мышах, они доказали, что внедрение в организм стволовых клеток с модифицированной ДНК подавляет эффект от кокаина. Не получая удовольствия от наркотика, мыши теряли к нему интерес и тем самым избавлялись от зависимости.
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