Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:31

Ученые оценили влияние ГМО на организм человека

наука еда

09:31

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Специалисты в области ГМО-технологий пришли к выводу, что доказательства попадания чужеродных ДНК в кровь и внутренние органы человека существуют, однако, признаков их встраивания в геном нет. Обзор составлен учеными Дальневосточного федерального университета совместно с исследователями из Королевского колледжа Лондона, Университета школы Крита и Национального университета Чоннама в Южной Корее, пишут "Известия".

Как утверждают авторы обзора "Опасения по поводу судьбы ДНК из ГМО-еды, попадающей в тело человека", на сегодняшний день специалисты нашли убедительные доказательства наличия в кровотоке чужеродных генов, которые попали туда при употреблении ГМО-продуктов.

Кроме того, ученые не исключили, что чужая ДНК может встроиться в геном хозяина, хотя подтверждений этому пока никто не привел. Исследователи также посоветовали коллегам тщательно изучить ГМО-зерновые культуры, лиственные инсектициды и противовирусные спреи, при изготовлении которых использовался метод внедрения микро-РНК.

По словам соавтора обзора, проректора по научной работе ДВФУ Кирилла Голохваста, их труд поставил ряд важных вопросов о влиянии ГМО на организм человека. "Самое главное, что мы поняли — проблема требует дальнейшего изучения", – подчеркнул он. Если с едой в кровь и внутренние органы попадают чужеродные гены, то они могут проникать туда и из генно-модифицированных организмов, отметил ученый.

Ранее биологи в США назвали ГМО способом избавиться от кокаиновой зависимости. Проводя опыты на мышах, они доказали, что внедрение в организм стволовых клеток с модифицированной ДНК подавляет эффект от кокаина. Не получая удовольствия от наркотика, мыши теряли к нему интерес и тем самым избавлялись от зависимости.

наука еда

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика