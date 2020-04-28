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Москва 24

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Общество

13:51

Диетолог рассказал, к каким заболеваниям приводит постоянное употребление чипсов

общество еда эксклюзив

Фото: ТАСС/Vaclav Salek/Zuma

Постоянное употребление чипсов может привести к серьезному отравлению всего организма, а обнаруженные в них Роскачеством кадмий и мышьяк усугубят последствия. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Кадмий и мышьяк относятся к токсичным веществам... В основном происходит хроническое отравление, когда в небольших дозах они периодически попадают в организм", – сказала она.

Воздействие веществ дает не специфическую картину: постепенно отравляется головной мозг, центральная нервная система, органы выведения... Можем испытывать симптомы со стороны сердца: аритмия, нехватка воздуха. У человека даже может портиться характер и никому в голову не придет, что это связано с регулярным попаданием в организм различных ядовитых веществ.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Эксперт добавила, что чипсы следует есть как можно реже, поскольку в них много токсинов и трансжиров. "Надо помнить, что чипсы – лакомство, которое можно редко-редко себе позволять и то хорошего качества. Но их нельзя есть постоянно. Это та еда, которая не несет в организм ничего, кроме вреда. Все дело только в приятности вкусовых ощущений", – заключила Соломатина.

Ранее сообщалось, что специалисты Роскачества проверили чипсы и обнаружили в некоторых из них мышьяк, кадмий и пестициды.

"Эксперты Роскачества исследовали чипсы 16 торговых марок (ТМ). Среди них картофельные со вкусом сыра (десять ТМ), кукурузные (четыре ТМ) и свекольные (две ТМ)... У чипсов некоторых ТМ выявлено превышение по мышьяку и кадмию, охратоксину А и акриламиду", – говорится в сообщении.

Как уточняется, кадмий был выявлен в продукции четырех торговых марок, еще в одном товаре специалисты обнаружили сразу и мышьяк, и кадмий.

Согласно результатам исследования, следов пестицидов не было только в четырех образцах из 16 исследованных. Чипсы были проверены на содержание 420 видов пестицидов.

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Соболева Илона

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