Агроном рассказала, какие ягоды лучше не покупать весной

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После зимы может быть полезна любая свежая растительная продукция, даже выращенная в искусственных условиях. Но арбузы и дыни пока лучше не покупать, в эфире радио Sputnik рассказала плодоовощевод, агроном Елизавета Тихонова.

"Не только потому, что они могут быть выращены с применением стимуляторов и удобрений, но и потому, что совсем уж не сезон для этой культуры. Эффекта хорошего не даст ни арбуз, ни дыня", – рассказала она.

Агроном уточнила, что исключения составляют арбузы и дыни, прибывшие из зон, где выращивались в открытом грунте.

На полках магазинов уже появилась "ананасная земляника". Чтобы она перенесла зиму, используют антибиотики. "Такая земляника тоже будет вкусной. В любом случае ее положительные качества пересилят отрицательные", – рассказала Тихонова.

Что касается персиков и абрикосов, то, по словам агронома, их просто так на гидропонике не вырастишь, это выращивание в открытом грунте. Скорее всего, они приезжают откуда-то южнее Узбекистана. Их нужно есть, но перед употреблением обязательно вымыть, так как все собирается руками, добавила эксперт.

Максимум пользы принесет зелень или, например, ранняя капуста. Одно из преимуществ зеленых культур – они очень быстро растут. Помимо витаминов, в той же капусте или салате есть защитные вещества.

Ранее главный внештатный диетолог столичного Депздрава Антонина Стародубова рассказала, что свежая зелень, ранние редис и клубника помогут укрепить иммунитет и снизить риск инфекционных заболеваний.

По ее словам, рацион здорового питания должен обеспечивать потребности организма в пищевых веществах (нутриентах) в необходимом количестве и соотношении. Для этого нужно есть разнообразные продукты и блюда из них, в том числе овощи и фрукты.