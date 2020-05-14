Диетолог рекомендовала в мае есть свежую зелень, ранние овощи и ягоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Свежая зелень, ранние редис и клубника помогут укрепить иммунитет и снизить риск инфекционных заболеваний, рассказала Агентству "Москва" главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
По ее словам, рацион здорового питания должен обеспечивать потребности организма в пищевых веществах (нутриентах) в необходимом количестве и соотношении. Для этого нужно есть разнообразные продукты и блюда из них, в том числе овощи и фрукты.
Стародубова напомнила, что с середины мая начинается сезон свежей зелени, богатой витамином С, редиса, содержащего клетчатку и витамины, и первой клубники.
"В такой привычной нам зелени, как петрушка, содержание витамина С в четыре раза превышает его количество в лимоне. Есть в свежей зелени бета-каротин, витамины А, Е, фолаты, витамины группы В; минералы: селен, фтор, железо, цинк, калий, фосфор, магний, кальций; терпены, гликозиды, флавоноиды и клетчатка, благотворно влияющая на функциональное состояние желудочно-кишечного тракта", – отметила она.
По словам диетолога, по содержанию клетчатки редис равен чесноку, свекле и белокочанной капусте, что в сочетании с богатым витаминным и минеральным составом укрепляет общий иммунитет и способствует регуляции липидного обмена (уровня холестерина в крови).
"Чуть горький, острый вкус редису придает содержащиеся в нем горчичное масло, которое оказывает местный противовоспалительный эффект в ротовой полости и стимулирует аппетит. В румяной кожуре редиса содержится антоцианы – антиоксиданты, вещества, защищающие мембраны наших клеток от повреждения", – пояснила эксперт.
Клубника также является источником витамина С. По содержанию этого витамина – антиоксиданта, защищающего мембраны клеток, – клубника значительно опережает лимоны.
"В среднем в 150 граммах клубники содержится примерно суточная доза витамина С, содержание сахара в клубнике тоже относительно невысоко – меньше, чем в тех же лимонах. Что же касается других витаминов и питательных элементов, так эта ягода содержит фолиевую кислоту или витамин В9. Клубника богата и различными минеральными веществами, калием, магнием, цинком", – объяснила Стародубова.
По ее словам, в клубнике содержатся салицилаты – вещества, обладающие противовоспалительным действием. Клубника, наряду с другими ягодами, содержит много пищевых волокон и обладает низкой калорийностью – на 100 граммов ягод приходится всего 30 килокалорий.
"Но это совсем не значит, что клубнику можно употреблять в чрезмерных количествах, так как она является самой провоцирующей аллергии ягодой. Именно с этим связаны рекомендации воздержаться от употребления клубники людям, страдающими различными аллергическими реакциями, особенно в период обострения заболевания", – добавила Стародубова.
Диетолог напомнила, что ежедневно в свой рацион питания нужно включать не менее 400 граммов фруктов и овощей в свежем виде и в виде различных блюд, кроме жареных.
Ранее врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала, что человеческому организму в этот период нужны витамины, однако фрукты и овощи, долгое время хранившиеся на складах, стали менее эффективными, содержание в них витаминов уменьшилось.
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