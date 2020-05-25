Сбор клубники в Подмосковье стартует в начале июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Первый урожай клубники начнут собирать в Подмосковье в начале июня, сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
"Из-за нестабильной погоды сложно предугадать созревание ягоды на полях Подмосковья. Согласно оценке сельхозпроизводителей, ранние сорта клубники в этом году можно будет попробовать в начале июня", – говорится в сообщении.
Отмечается, что первые ягоды ранних сортов клубники начнут поступать в магазины к 10-му числу.
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрея Разина, в регионе насчитывается около 8 крупных производителей клубники в открытом грунте. Так, в первую очередь собирать ягоды начнут на предприятиях в Коломне, Луховицах и Ступине.
"Активный сбор клубники в Подмосковье начнется в конце следующего месяца, примерно 20–25 июня, и будет радовать потребителя до августа", – резюмировал министр.
Ранее агроном рассказала, какие ягоды лучше не покупать весной. По словам Елизаветы Тихоновой, после зимы может быть полезна любая свежая растительная продукция, даже выращенная в искусственных условиях, однако от покупки арбузов и дыни она советовала воздержаться.
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