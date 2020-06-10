Диетолог дала рекомендации по выбору клубники

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Врач-диетолог Маргарита Арзуманян дала рекомендации по выбору клубники. Советами она поделилась в интервью радио Sputnik.

Специалист рассказала, что первым делом нужно обращать внимание на цвет ягоды. Она пояснила, что лучше всего выбирать клубнику темного окраса, в которой больше всего растительного пигмента антоциана. Он защищает тело от преждевременного старения и обладает противовоспалительным эффектом.

Арзуманян добавила, что пользу для организма несут также яркие ягоды, в которых содержится витамин С. Он является мощным антиоксидантом и помогает организму быстрее усваивать железо. Она пояснила, что чем ярче ягода, тем больше в ней содержится витаминов.

"При покупке смотрите, чтобы ягоды были равномерно окрашены. Впрочем, не всегда насыщенный цвет гарантирует качество. Некоторые фермеры, чтобы придать ягоде товарный вид, подкрашивают ее, поливая специальными удобрениями", – добавила врач.

Также она рекомендовала смотреть на подножку ягоды, которая должна быть зеленого цвета. Диетолог пояснила, что такой цвет означает, что клубника была недавно сорвана с грядки, а значит, сохранила все свои питательные вещества, добавила Арзуманян.

По ее словам, в идеале нужно покупать ягоды, собранные не более трех дней назад и выращенные без пестицидов. Она подчеркнула, что при белой полоске на подножке можно сделать вывод, что ее обрабатывали химикатами. При покупке клубники врач посоветовала спрашивать сертификат на продукцию.

Врач отметила, что в день взрослому человеку можно съесть один-два стакана клубники (250–300 граммов). По ее словам, при желании можно съесть и больше, но не превышать суточную норму в 500 граммов, чтобы не вызвать аллергическую реакцию.

"Клубника провоцирует выработку гистамина и может вызвать аллергическую реакцию, но она будет ложной. При этом клубника может вызвать и настоящие аллергические реакции, причем вплоть до отека Квинке. Аллергию могут вызвать не только вещества самой клубники, но и химикаты, которыми ее обрабатывают, или пыльца других растений, которые хорошо впитываются в губчатую структуру ягоды", – пояснила специалист.

Ранее специалист инспекции по качеству питания (МосГик) Елена Павлова дала рекомендации по выбору черешни. По ее словам, при выборе ягоды стоит в первую очередь уделить внимание ее внешнему виду, в том числе цвету и сорту.

Она пояснила, что плоды с веточкой хранятся обычно дольше. Держать черешню, по ее словам, лучше в холодильнике в пластиковом контейнере или полиэтиленовом пакете. Специалист подчеркнула, что все ягоды должны быть одного цвета, сорта и степени зрелости.

