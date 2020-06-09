Специалист дала рекомендации по выбору черешни

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Специалист инспекции по качеству питания (МосГик) Елена Павлова дала рекомендации по выбору черешни. По ее словам, при выборе ягоды стоит в первую очередь уделить внимание ее внешнему виду, в том числе цвету и сорту. Об этом сообщает РИА Новости.

"Лучше покупать черешню с веточкой. Если она отсутствует, следует обратить внимание на кожицу в месте отрыва веточки, она не должна быть повреждена, а также должно отсутствовать соковыделение. Окраска плодов в зависимости от сорта бывает желтой, розовой, красной, темно-красной (почти черной)", – сообщила Павлова.

Она пояснила, что плоды с веточкой хранятся обычно дольше. Держать черешню, по ее словам, лучше в холодильнике в пластиковом контейнере или полиэтиленовом пакете. Специалист подчеркнула, что все ягоды должны быть одного цвета, сорта и степени зрелости.

Павлова также призвала россиян обрабатывать черешню в дуршлаге под проточной водой, а затем тщательно ее просушить. Она уточнила, что предназначенные для хранения ягоды мыть не нужно.

Специалист напомнила, что в черешне содержаться сахар, органические кислоты, пектиновые, дубильные вещества, витамин С, а также оксикумарин. Последнее вещество препятствует образованию тромбов.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рекомендовали выбирать черешню, у которой гладкая кожица и глянцевая поверхность, а на ощупь ягода должна быть упругая. Также в ведомстве рекомендовали обратить внимание на наличие плодоножки.

В Роспотребнадзоре добавили, что покупать черешню нужно только в местах, где проводится регулярный контроль качества ягод, а вот от покупки ягод на стихийных рынках или с рук лучше отказаться.

