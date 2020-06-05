Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору черешни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали выбирать черешню, у которой гладкая кожица и глянцевая поверхность, а на ощупь ягода должна быть упругая.
"У хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Матовая поверхность, отсутствие отблеска говорят о том, что ягода сорвана давно. Мякоть качественной ягоды плотная, упругая", – говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.
Также специалисты рекомендовали обратить внимание на наличие плодоножки. Если она отсутствует, то в месте ее прикрепления к ягоде образуется отверстие для попадания грязи и микробов. Зеленая плодоножка свидетельствует о свежести ягоды.
В Роспотребнадзоре добавили, что покупать черешню нужно только в местах, где проводится регулярный контроль качества ягод, а вот от покупки ягод на стихийных рынках или с рук лучше отказаться.
Ранее агроном Елизавета Тихонова рассказала, какие овощи, фрукты и ягоды стоит приобретать в июне. По ее словам, такие растения, как петрушка, лук, укроп, салаты, богаты витамином С, который крайне необходим организму в летний период. Особенно хороша молодая июньская капуста, выращенная в Средней Азии. Также эксперт советует обратить внимание на свежие огурцы и помидоры.
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