Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору черешни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали выбирать черешню, у которой гладкая кожица и глянцевая поверхность, а на ощупь ягода должна быть упругая.

"У хорошей черешни кожица чистая, гладкая, с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Матовая поверхность, отсутствие отблеска говорят о том, что ягода сорвана давно. Мякоть качественной ягоды плотная, упругая", – говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Также специалисты рекомендовали обратить внимание на наличие плодоножки. Если она отсутствует, то в месте ее прикрепления к ягоде образуется отверстие для попадания грязи и микробов. Зеленая плодоножка свидетельствует о свежести ягоды.

В Роспотребнадзоре добавили, что покупать черешню нужно только в местах, где проводится регулярный контроль качества ягод, а вот от покупки ягод на стихийных рынках или с рук лучше отказаться.

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