Россияне едят слишком мало рыбы и фруктов – Минздрав

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина заявила, что в России существует проблема недоедания населением фруктов и рыбы. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Мы знаем много о пищевых привычках наших россиян. Обобщу, скажу лишь, что у нас основные проблемы – это недоедание фруктов (надо есть как минимум четыре фрукта и овоща в день), и мы не доедаем рыбу", – сказала Драпкина.
Она добавила, что за последние годы в стране также зафиксирован резкий скачок роста ожирения среди мужчин. По ее словам, если у женщин тенденция к увеличению веса плавно идет, то у мужчин в три раза произошел скачок.
Ранее специалисты Роспотребнадзора посоветовали россиянам меньше есть в ресторанах быстрого питания, чтобы минимизировать употребление трансжиров. Отмечается, что встречающиеся в природе траснжиры, которые содержатся в мясе и молочных продуктах, безопасны при умеренном потреблении.
Но искусственно созданные трансжиры, также известные как промышленные трансжиры или частично гидрогенизированные жиры, опасны для организма. Согласно исследованиям, употребление трансжиров увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также становится причиной развития воспалительных процессов.
Специалисты отмечают, что трансжиры содержатся в фастфуде – жареной курице, рыбе, гамбургерах, картошке фри. Также они встречаются в заменителях сливочного масла, гидрогенизированных растительных маслах, хлебобулочных изделиях, заменителях молочных продуктах, чипсах.
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