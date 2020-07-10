В Госдуме прокомментировали предложение об ограничении рекламы вредной еды

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с Москвой 24 заявил, что в предложении Минздрава ограничить рекламу вредной еды есть разумное зерно. По мнению депутата, всегда есть необходимость в пропаганде здорового питания.
"Одно дело ограничить рекламу вредных продуктов, другое дело развивать рекламу здорового питания. Эти два вопроса должны идти одновременно. Имеет смысл сократить рекламу вредных продуктов и начинать увеличивать, наращивать, поддерживать рекламу здоровых продуктов", – считает Тумусов.
Он отметил, что сейчас появился тренд на здоровое питание, все больше открывается магазинов с такими продуктами и эту сферу стоит поддержать.
"Нездоровое питание, фастфуд и прочее развиваются ради бизнеса, чтобы больше заработать денег, а для здоровья населения это не совсем хорошо. Мы должны пропагандировать здоровое питание", – заявил политик.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина предложила на законодательном уровне закрепить меры по ограничению рекламы продуктов нездорового питания.
"Первое – создать единую здоровьесберегающую среду. <...> Второе – закрепление в законодательстве мер, направленных на ограничение рекламы продуктов нездорового питания, изменение маркировки продуктов, ограничение соли, повышение доступности здорового питания", – сказала Драпкина.
Она предложила распространить успешный опыт регионов по укреплению общественного здоровья по всей стране. По ее словам, индекс приверженности людей к здоровому образу жизни в прошлом году составил 12%. При этом в некоторых регионах процент не доходил и до единицы, уточнила Драпкина.
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