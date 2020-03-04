Матвиенко предложила прекратить рекламировать вредные продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила уходить от рекламы вредных продуктов на телевидении и в интернете. По ее словам, нужно переходить на здоровый контент, передает РИА Новости.

"На одном из заседаний Совфеда экспертами были озвучены просто вопиющие цифры – 60% продуктов питания, которые рекламировались на детских каналах, не отвечают критериям качества Всемирной организации здравоохранения", – сказала Матвиенко.

По ее словам, в числе рекламных лидеров – чипсы и сладкая газировка. В прайм-тайм фактически нет социальной рекламы, добавила сенатор.

Матвиенко подчеркнула, что в Совфеде есть свой информационный ресурс – телеканал "Вместе-РФ" – который будут развивать в направлении здорового контента.

"Но необходимо переломить ситуацию на всех государственных каналах, и главное, в интернет-пространстве", – отметила она.

Член парламентского комитета по охране здоровья Алексей Куринный ранее призвал предупреждать россиян о риске заражения опасными заболеваниями при употреблении сырой рыбы или мяса. Он добавил, что применять обязательную термическую обработку сырых продуктов нужно не всегда. В этом вопросе многое зависит от качества сырья, его проверки и эффективности производственного контроля. Предприятия должны быть заинтересованы в соблюдении подобного контроля.

