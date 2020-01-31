Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:17

В Госдуме призвали предупреждать об опасности употребления сырого мяса

общество еда

Фото: depositphotos/derepente

Член парламентского комитета по охране здоровья Алексей Куринный призвал предупреждать россиян о риске заражения опасными заболеваниями при употреблении сырой рыбы или мяса. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Надо информировать о том, что есть такая вероятность заражения. Мы сегодня можем, конечно, не рекомендовать гражданам есть сырое мясо, но некоторые едят, а это тот же риск заражения опасным заболеванием", – подчеркнул депутат.

Он добавил, что применять обязательную термическую обработку сырых продуктов нужно не всегда. В этом вопросе многое зависит от качества сырья, его проверки и эффективности производственного контроля. Предприятия должны быть заинтересованы в соблюдении подобного контроля.

"А те, кто в этом не заинтересован, говорим прежде всего о большом количестве так называемых суши-баров, там уже государство должно включаться", – заключил парламентарий.

Ранее эксперты Роскачества рассказали о том, что лучше не мыть мясо. В ходе мытья патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне. Они могут попасть в чистую посуду или пищу.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика