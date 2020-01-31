В Госдуме призвали предупреждать об опасности употребления сырого мяса

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Член парламентского комитета по охране здоровья Алексей Куринный призвал предупреждать россиян о риске заражения опасными заболеваниями при употреблении сырой рыбы или мяса. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Надо информировать о том, что есть такая вероятность заражения. Мы сегодня можем, конечно, не рекомендовать гражданам есть сырое мясо, но некоторые едят, а это тот же риск заражения опасным заболеванием", – подчеркнул депутат.

Он добавил, что применять обязательную термическую обработку сырых продуктов нужно не всегда. В этом вопросе многое зависит от качества сырья, его проверки и эффективности производственного контроля. Предприятия должны быть заинтересованы в соблюдении подобного контроля.

"А те, кто в этом не заинтересован, говорим прежде всего о большом количестве так называемых суши-баров, там уже государство должно включаться", – заключил парламентарий.

Ранее эксперты Роскачества рассказали о том, что лучше не мыть мясо. В ходе мытья патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне. Они могут попасть в чистую посуду или пищу.

