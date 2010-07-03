Диетолог рассказал, кому вредно есть сосиски

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

13 ноября отмечается ровно 214 лет со дня появления сосисок. В честь этого врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в интервью Москве 24 рассказала, сколько сосисок можно есть без вреда для здоровья.

"Я бы не могла рекомендовать этот продукт для ежедневного использования, поскольку часто для изготовления сосисок используют сырье невысокого качества. Плюс часто в них добавляют специи и усилители вкуса, которые повышают аппетит, но это далеко не всем необходимо", – говорит эксперт.

Круглова отметила, что употребление нескольких сосисок раз в неделю или несколько раз в месяц для абсолютно здорового человека не принесет никакого вреда. Однако диетолог рассказала, кому не следует злоупотреблять этим продуктом.



Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Людям с нарушением холестерина этот продукт не рекомендован к использованию. Также тем, кто страдает заболеваниями пищеварительной системы, поскольку специи и соль могут стимулировать пищеварительные ферменты, а это не требуется, когда есть воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта.

Диетолог также обратила внимание, что далеко не все сосиски подходят для детского питания. "Родителям необходимо следить, чтобы дети ели мясо именно в виде натуральных котлет или тефтелек", – резюмировал специалист.

13 ноября ежегодно отмечается день сосиски. В этот день в 1805 году в Вене мясник Иоганн Георг Ланер придумал новый рецепт приготовления колбасок. Он смешал говяжий фарш и свиной, чего до него никто не делал. Позже эти колбаски стали называть франкфуртскими, так как Иоганн Ланер обучался ремеслу во Франкфурте. Позже их также прозвали венскими сосисками. Вскоре изделие получило большое число поклонников во многих странах.

На родине Ланера, в баварском городе Гассельдорф, земляки поставили ему памятник с бронзовой табличкой, на которой запечатлена история изобретения продукта. Мясник изображен с протянутой рукой, в которой держит вилку с сосиской.