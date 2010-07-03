Столетняя британка назвала секретом долголетия сосиски в тесте

Жительница Великобритании Мэри Эмерсон, которой на прошлой неделе исполнилось 100 лет, назвала секретом своего долголетия сосиски в тесте. Об этом сообщает издание Daily Mail.
"Долгой жизнью я обязана этому лакомству и позитивному настрою", – отметила Мэри Эмерсон.
Женщина добавила, что всю жизнь пекла сосиски в тесте и продолжает это делать и сейчас, но уже с помощью своей внучки. "Мне до сих пор это нравится, хотя сейчас требуется помощь. Больше всего я люблю готовить их со своей внучкой Наоми на Рождество", – призналась она.
Дочь Эмерсон рассказала, что ее мать является абсолютно самостоятельным человеком и прекрасным кулинаром, добавив, что сосиски в тесте у Мэри всегда получаются невероятно вкусными.
Муж Мэри Эмерсон скончался в 1976 году, а через пять лет умерла ее родная сестра. Несмотря на эти несчастья, женщина уверяет, что прожила счастливую жизнь. У нее есть три внука и два правнука.
Ранее 102-летние близнецы Филлис Джонс и Ирен Крамп рассказали о секрете своего долголетия. Сестры объяснили его тем, что едят много рыбы и запивают ее крепким алкоголем. При этом они отмечали, что никогда не выпивают больше двух стаканов за один раз.
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