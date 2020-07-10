В Минздраве предложили ограничить рекламу вредной еды

Фото: depositphotos/fotovincek
Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина предложила на законодательном уровне закрепить меры по ограничению рекламы продуктов нездорового питания, передает ИА "НСН".
"Первое – создать единую здоровьесберегающую среду. <...> Второе – закрепление в законодательстве мер, направленных на ограничение рекламы продуктов нездорового питания, изменение маркировки продуктов, ограничение соли, повышение доступности здорового питания", – сказала Драпкина.
Она предложила распространить успешный опыт регионов по укреплению общественного здоровья по всей стране. По ее словам, индекс приверженности людей к здоровому образу жизни в прошлом году составил 12%. При этом в некоторых регионах процент не доходил и до единицы, уточнила Драпкина.
В марте с подобным предложением выступала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, стране нужно переходить на здоровый контент. Матвиенко подчеркнула, что в Совфеде есть свой информационный ресурс – телеканал "Вместе-РФ", – который будут развивать в направлении здорового контента.
По ее словам, в числе рекламных лидеров – чипсы и сладкая газировка. В прайм-тайм фактически нет социальной рекламы, добавила сенатор. Она считает, что эту ситуацию необходимо изменить на всех государственных каналах, а также в интернете.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: