В Минздраве предложили ограничить рекламу вредной еды

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Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина предложила на законодательном уровне закрепить меры по ограничению рекламы продуктов нездорового питания, передает ИА "НСН".

"Первое – создать единую здоровьесберегающую среду. <...> Второе – закрепление в законодательстве мер, направленных на ограничение рекламы продуктов нездорового питания, изменение маркировки продуктов, ограничение соли, повышение доступности здорового питания", – сказала Драпкина.

Она предложила распространить успешный опыт регионов по укреплению общественного здоровья по всей стране. По ее словам, индекс приверженности людей к здоровому образу жизни в прошлом году составил 12%. При этом в некоторых регионах процент не доходил и до единицы, уточнила Драпкина.

В марте с подобным предложением выступала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, стране нужно переходить на здоровый контент. Матвиенко подчеркнула, что в Совфеде есть свой информационный ресурс – телеканал "Вместе-РФ", – который будут развивать в направлении здорового контента.

По ее словам, в числе рекламных лидеров – чипсы и сладкая газировка. В прайм-тайм фактически нет социальной рекламы, добавила сенатор. Она считает, что эту ситуацию необходимо изменить на всех государственных каналах, а также в интернете.

