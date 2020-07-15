В Госдуме предложили платить гражданам за найденную просрочку

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать гражданам, нашедшим на прилавке просроченные продукты, половину от штрафа, который выписывается магазину за это нарушение, сообщает RT.
В письме, написанном на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, парламентарий напомнил, что сейчас на юрлица, реализовывающие продукты питания с истекшим сроком годности, налагается административный штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей.
При этом, как указывает Власов, гражданин, купивший некачественный продукт и выявивший нарушение, может рассчитывать на моральную компенсацию только через суд. И как показывает практика, рассчитывать он может, как правило, на символическую компенсацию.
В связи с этим депутат попросил Попову рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором гражданин может получить половину суммы от штрафа, если он будет наложен. По мнению Власова, благодаря такому экономическому стимулу в России повысится общественный контроль за подобными правонарушениями.
Ранее сообщалось о том, что в Мосгордуме обсудят механизм утилизации просроченных лекарств. Отмечалось, что в обществе до сих пор существует проблема избавления от медикаментов с истекшим сроком годности из домашней аптечки.
Кто покупает просроченные продукты
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