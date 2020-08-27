Путин надеется, что второй волны коронавируса не будет

Фото: скриншот телеканала "Россия 24"

Владимир Путин выразил надежду, что второй волны коронавируса не будет нигде в мире. Об этом президент заявил в четверг в интервью Сергею Брилеву.

Он также надеется, что пиковая отметка заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России пройдена.

"Эта общая мобилизация и точечные, как оказалось, весьма эффективные решения привели к тому, что нам удалось пройти пик – я надеюсь, нам удалось пройти пик – вспышки заболевания и создать необходимые условия для дальнейшей работы", – сказал Путин.

По его словам, в РФ достаточно много заболевших коронавирусом, но мало умерших. Он назвал это признаком готовности системы здравоохранения к мобилизации. Президент рассказал, что в восьми регионах России популяционный иммунитет к коронавирусу превысил 25%.

Он также отметил, что власти во главу угла поставили главное – жизнь и здоровье людей.

Глава государства обратил внимание, что Россия прошла пик по заболеваемости, однако COVID-19 никуда не делся. В связи с этим он призвал россиян соблюдать меры безопасности и быть дисциплинированнее.

"Я всегда говорю об этом, когда предоставляется возможность публично, и сейчас хочу обратиться к нашим гражданам и попросить их, несмотря на какие-то неудобства, все-таки иметь в виду, что вирус никуда не делся. Иметь это в виду и попросить их по возможности, конечно, соблюдать ограничительные меры, которые предлагают нам соблюдать специалисты", – добавил Путин.

По его словам, индивидуализм и нежелание считаться с интересами большинства вызвало вспышку COVID-19 в некоторых странах мира.

За последние сутки в Российской Федерации подтвердили 4 711 новых случаев коронавируса. Наименьший прирост за сутки наблюдается в Москве, Московской области и Чечне.

Всего в России выявлено 975 576 случаев COVID-19, вылечился 792 561 человек, скончались 16 804.

Ранее еще 1 435 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Выздоровевшим москвичам предлагают стать донорами плазмы.

