Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще 1 435 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 435 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 209 628", – сообщила вице-мэр.

Ракова напомнила, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Сергей Собянин ранее назвал ситуацию по коронавирусу в Москве с точки зрения стабильности хорошей. В то же время он подчеркнул, что проблема сохраняется. По этой причине он призвал граждан остерегаться вируса и принимать меры по защите.

Вакцина от коронавируса будет доставлена в московские клиники до 3 сентября. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пострегистрационные испытания начнутся 4-5 сентября.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 23,7 миллиона случаев коронавируса, свыше 815 тысяч человек скончались. В России зафиксировано 970 865 случаев COVID-19.

