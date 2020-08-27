Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Еще 1 435 пациентов вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 435 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 209 628", – сообщила вице-мэр.
Ракова напомнила, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
Сергей Собянин ранее назвал ситуацию по коронавирусу в Москве с точки зрения стабильности хорошей. В то же время он подчеркнул, что проблема сохраняется. По этой причине он призвал граждан остерегаться вируса и принимать меры по защите.
Вакцина от коронавируса будет доставлена в московские клиники до 3 сентября. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, пострегистрационные испытания начнутся 4-5 сентября.
По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 23,7 миллиона случаев коронавируса, свыше 815 тысяч человек скончались. В России зафиксировано 970 865 случаев COVID-19.
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