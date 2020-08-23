Собянин назвал хорошей ситуацию с распространением COVID-19 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С точки зрения стабильности ситуация по коронавирусу в Москве хорошая, заявил Сергей Собянин в интервью телеканалу Россия 1. В то же время он подчеркнул, что проблема сохраняется.

"Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости, с одной стороны. А с другой стороны, около 700 человек мы выявляем каждый день, и от 300 до 400 человек госпитализируются. Это говорит о том, что проблема остается, по крайней мере до вакцинации", – заявил мэр города.

По этой причине он призвал граждан остерегаться вируса и принимать меры по защите. Он напомнил, что до массовой вакцинации от COVID-19 Москве еще далеко.

По его словам, несмотря на то, что вакцина зарегистрирована, она будет проходить пострегистрационные исследования, и сперва в гражданский оборот будут запускаться небольшие партии.

"Это несоизмеримо с прививками от гриппа", – указал Собянин. Он добавил, что жителям Москвы надо как можно быстрее привиться от гриппа, чтобы минимизировать наложение двух инфекций. В связи с этим уже со следующей недели Москва начинает раскатывать этот процесс, заключил Собянин.

По данным на 22 августа, за сутки в России зафиксировали 4 921 новый случай коронавируса. В Москве данный показатель остановился на отметке в 687 человек.

Сообщалось, что столица находится во втором десятке регионов по приросту заболевших коронавирусом. Среднесуточное количество новых случаев в Москве за последние две недели составил 0,27%.

За 24 часа в столице 1 094 пациента выздоровели от коронавируса. Общая численность излечившихся от COVID-19 в Москве составила 203 821 человека.

