Собянин назвал хорошей ситуацию с распространением COVID-19 в Москве

09:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С точки зрения стабильности ситуация по коронавирусу в Москве хорошая, заявил Сергей Собянин в интервью телеканалу Россия 1. В то же время он подчеркнул, что проблема сохраняется.
"Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости, с одной стороны. А с другой стороны, около 700 человек мы выявляем каждый день, и от 300 до 400 человек госпитализируются. Это говорит о том, что проблема остается, по крайней мере до вакцинации", – заявил мэр города.
По этой причине он призвал граждан остерегаться вируса и принимать меры по защите. Он напомнил, что до массовой вакцинации от COVID-19 Москве еще далеко.
По его словам, несмотря на то, что вакцина зарегистрирована, она будет проходить пострегистрационные исследования, и сперва в гражданский оборот будут запускаться небольшие партии.
"Это несоизмеримо с прививками от гриппа", – указал Собянин. Он добавил, что жителям Москвы надо как можно быстрее привиться от гриппа, чтобы минимизировать наложение двух инфекций. В связи с этим уже со следующей недели Москва начинает раскатывать этот процесс, заключил Собянин.
По данным на 22 августа, за сутки в России зафиксировали 4 921 новый случай коронавируса. В Москве данный показатель остановился на отметке в 687 человек.
Сообщалось, что столица находится во втором десятке регионов по приросту заболевших коронавирусом. Среднесуточное количество новых случаев в Москве за последние две недели составил 0,27%.
За 24 часа в столице 1 094 пациента выздоровели от коронавируса. Общая численность излечившихся от COVID-19 в Москве составила 203 821 человека.
11 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
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