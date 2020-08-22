Количество новых случаев коронавируса в Москве остается на низком уровне

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В столице подтверждено 687 новых случаев коронавирусной инфекции. Средний прирост новых случаев за сутки с начала августа отрицательный. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"Среднесуточный темп прироста случаев COVID-19 за две календарные недели составляет 0,27%. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне", – сообщили в Оперштабе.

Среди выявленных новых случаев около 37,5% пациентов – люди в возрасте от 18 до 45 лет. Количество пациентов в возрасте от 46 до 65 лет составляет 40,9%.

Около 13,8% от новых подтвержденных случаев – люди в возрасте от 66 до 79 лет, около 6% из них старше 80 лет. Еще 1,8% – дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже находятся под наблюдением врачей.

За последние сутки в России выявили 4 921 новый случай коронавируса. Клинические проявления заболевания отсутствовали у 1 238 человек. На Москву пришлось 687 случаев. Всего в России зарегистрировано 951 897 случаев коронавирусной инфекции.

11 августа Минздрав выдал регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат получил название "Спутник V".

Вакцина будет производиться на базе центра имени Гамалеи компанией "Биннофарм". В гражданский оборот препарат поступит 1 января 2021 года.

Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн объяснял, что в день вакцинации от коронавируса гражданам следует отказаться от алкоголя. По мнению врача, алкоголь способен ослабить не только иммунитет, но и действие самой вакцины.

