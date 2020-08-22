В России выявили 4 921 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За последние сутки в России выявили 4 921 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Оперативный штаб. Клинические проявления заболевания отсутствовали у 1 238 человек.
COVID-19 обнаружили в 83 регионах страны. На Москву пришлось 687 случаев. В Санкт-Петербурге зафиксировали 183 случая, в Московской области – 161, в Ростовской – 129, а в Ставропольском крае на один Меньше – 128.
На Нижегородскую область пришлось 122 случая, на Свердловскую – 121. В Красноярском крае обнаружили 114 новых заболевших, в Иркутской области – 105. Еще 95 случаев COVID-19 зафиксировали в Саратовской области, 94 – в Воронежской, 93 – в Оренбургской.
Меньше всего заразившихся в следующих пяти регионах: в Амурской области, там обнаружили 15 новых случаев, а также в Камчатском крае – 11, в Чеченской Республике – 7, в городе Севастополь – 6, в Еврейской АО – 2.
Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе – 0 процентов, а также в Московской области – 0,2 процента. В Москве, Камчатском крае, Кабардино-Балкарской Республике, Северной Осетии, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, областях, Еврейской автономной области и Чеченской республике темпы прироста составляют 0,3 процента.
Всего в России зарегистрировано 951 897 случаев коронавирусной инфекции. Из них выздоровело 767 477 человек, скончалось – 16 310.
За последние сутки в стране подтвержден 121 летальный случай, выписано 6 147 человек.
Ранее в Москве выздоровели после лечения от коронавируса 1 094 пациента. После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.
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