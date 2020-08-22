Более 34 млн тестов на коронавирус провели в России

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Специалисты Роспотребнадзора провели в России 34,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Только за прошедшие сутки в стране протестировали 316 тысяч человек. Под наблюдением врачей из-за подозрений на COVID-19 остаются 220 288 граждан.

За прошедшие сутки в России подтвердили 4 870 новых случаев коронавирусной инфекции. Клинические проявления болезни отсутствовали у 1 292 пациентов. Всего в РФ зарегистрировано 946 976 случаев COVID-19.

Ранее специалисты Роспотребнадзора назвали долю россиян, у которых есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Как отмечается, иммунитет к COVID-19 есть более чем у 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. В 23 российских регионах было проведено свыше 65 тысяч тестов, еще в трех регионах завершается исследование.

В России произвели первую партию вакцины, разработанную в НИЦ имени Гамалеи. В Минздраве России заявили, что ее производство стартовало 15 августа, а 11 августа ведомство выдало ее регистрационное удостоверение.