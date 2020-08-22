В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса

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С пандемией коронавируса может быть покончено менее чем за два года. Такую надежду выразил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает RT.

При этом он подчеркнул, что эпидемия испанского гриппа, которая бушевала в 1918 году, длилась два года. Но сегодня при COVID-19 количество связей в мире больше, чем сто лет назад, что повышает шанс распространения вируса.

Он отметил, что преимуществом в борьбе сегодня являются совершенные технологии, а вот недостатком – глобализация.

Вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19 была объявлена пандемией ВОЗ 11 марта 2020 года.

Ранее Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса. Ее разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".