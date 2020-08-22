В ВОЗ оценили возможные сроки завершения пандемии коронавируса

Фото: ТАСС/FERNANDO MAIA/ЕРА
С пандемией коронавируса может быть покончено менее чем за два года. Такую надежду выразил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщает RT.
При этом он подчеркнул, что эпидемия испанского гриппа, которая бушевала в 1918 году, длилась два года. Но сегодня при COVID-19 количество связей в мире больше, чем сто лет назад, что повышает шанс распространения вируса.
Он отметил, что преимуществом в борьбе сегодня являются совершенные технологии, а вот недостатком – глобализация.
Вспышка новой коронавирусной инфекции COVID-19 была объявлена пандемией ВОЗ 11 марта 2020 года.
Ранее Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса. Ее разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V".
Специалист ответил на вопросы о COVID-19
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: