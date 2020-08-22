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Еще 1 094 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 094 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 203 821", – сообщила вице-мэр.

Ракова напомнила, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

За прошедшие сутки в России подтвердили 4 870 новых случаев коронавирусной инфекции. Клинические проявления болезни отсутствовали у 1 292 пациентов. Всего в РФ зарегистрировано 946 976 случаев COVID-19.

Ранее специалисты Роспотребнадзора назвали долю россиян, у которых есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Как отмечается, иммунитет к COVID-19 есть более чем у 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. В 23 российских регионах было проведено свыше 65 тысяч тестов, еще в трех регионах завершается исследование.

В России произвели первую партию вакцины, разработанную в НИЦ имени Гамалеи. В Минздраве России заявили, что ее производство стартовало 15 августа, а 11 августа ведомство выдало ее регистрационное удостоверение.