Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве число новых случаев COVID-19 составляет 5,42 на 100 тысяч человек, такие данные дает Росстат.

По этому показателю столица находится во втором десятке среди субъектов РФ. Москва входит в топ российских регионов с самым низким темпом прироста новых случаев коронавируса. Этот показатель в городе составляет 0,3%.

За последние сутки в России выявили 4 921 новый случай коронавируса. Клинические проявления заболевания отсутствовали у 1 238 человек. На Москву пришлось 687 случаев. Всего в России зарегистрировано 951 897 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее специалисты Роспотребнадзора назвали долю россиян, у которых есть иммунитет к коронавирусной инфекции. Как отмечается, иммунитет к COVID-19 есть более чем у 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей. В 23 российских регионах было проведено свыше 65 тысяч тестов, еще в трех регионах завершается исследование.

В России произвели первую партию вакцины, разработанную в НИЦ имени Гамалеи. В Минздраве России заявили, что ее производство стартовало 15 августа, а 11 августа ведомство выдало ее регистрационное удостоверение.