Собянин: москвичи могут принять участие в исследованиях вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Каждый москвич может подать заявку на участие в третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса, заявил Сергей Собянин в своем блоге.

Он отметил, что в столице начинаются пострегистрационные исследования вакцины.

"Вместе с коллегами из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке Фонда прямых инвестиций мы начинаем в Москве пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса. Проведем их на базе городских медицинских учреждений. Оставить заявку на участие в программе может каждый москвич", – рассказал мэр.

Сделать это могут не перенесшие инфекцию лица старше 18 лет без симптомов ОРВИ. Собянин подчеркнул, что врачи тщательно изучат каждую заявку и отберут участников исследований по медицинским показаниям – всего их будет 40 тысяч человек. Ознакомиться с подробной информацией и оставить заявку можно на портале mos.ru.

По словам главы столицы, третья фаза исследования пройдет одновременно с вводом препарата в гражданский оборот. Москва будет финансировать эти испытания, уточнил мэр.

"Сами исследования будут проходить на базе специальных центров, созданных в поликлиниках и поликлинических отделениях городских больниц. Финансирование исследований Москва тоже возьмет на себя", – объяснил он.

Собянин предупредил, что вакцина от COVID-19 не содержит самого коронавируса.

"Кто-то может подумать, что введение такой вакцины опасно. Но это напрасные переживания. Препарат не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно. Участники исследований не будут являться носителями вируса", – резюмировал он.

Производство вакцины "Спутник V" от НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи стартовало 15 августа. Со следующей недели массово начнут прививать медработников.

Вакцину запретят делать беременным и кормящим матерям. Отказаться от нее стоит также людям с аллергией.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что никаких анализов, в том числе тест на коронавирусную инфекцию и антитела, перед вакцинацией от COVID-19 сдавать не потребуется. Если человек болеет коронавирусом бессимптомно и, не зная об этом, поставит себе прививку, на течении заболевания это никак не отразится, заключил глава НИЦ.

Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат прививку, будут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение.