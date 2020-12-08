Песков оценил возможность производства российской вакцины на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Возможность производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Украины зависит от разрешения правительства. Об этом РИА Новости сообщил Дмитрий Песков.

"Производство зависит от разрешения властей", – заявил пресс-секретарь прездиента РФ.

8 декабря глава политического совета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук побывал в Центре имени Гамалеи в Москве. Там он встретился с директором учреждения Александром Гинцбургом и главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Центр Гамалеи и РФПИ ранее сообщили, что готовы начать производство российской вакцины от коронавирусной инфекции на территории Украины.

Министерство здравоохранения выпустило "Спутник V" в гражданский оборот в России 8 сентября. Отечественная разработка стала первой в мире.