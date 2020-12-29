В РФПИ рассказали о публикации итогов третьей фазы испытаний "Спутника V"

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Результаты третьей фазы испытаний "Спутника V" будут опубликованы в ближайшие две-три недели. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу Bloomberg.

"Мы опубликуем результаты исследований по третьей фазе в международном топовом научном журнале, думаю, в течение ближайших двух-трех недель, данные уже предоставлены", – рассказал Дмитриев.

До этого были предоставлены данные по заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы исследований. Эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев – 100%.

Также отмечалось, что случаи заболевания коронавирусом у тех, кто проходит испытания прививки, наблюдались лишь в легкой форме. В то же время среди получивших плацебо были как средние, так и тяжелые случаи заболевания коронавирусом.