Случаи заболевания COVID у привитых "Спутником V" проходили в легкой форме – разработчик

Заболевание у привитых "Спутником V" проходило лишь в легкой форме, сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора Центра имени Гамалеи по научной работе Дениса Логунова.

"Мы показали, что даже те случаи, которые были в группе вакцинированных, все протекали исключительно как легкие", – отметил Логунов.

Он добавил, что при этом в группе, которая получила плацебо, наблюдались как средние, так и тяжелые случаи заболевания коронавирусом. По словам Логунова, "Спутник V" полностью избавляет от вероятности тяжелого течения заболевания.

Ранее разработчики вакцины сообщили, что против тяжелых случаев COVID-19 вакцина показала 100% эффективности. Общая же эффективность препарата составила 91,4%.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее сообщал, что "Спутник V", вероятно, будет защищать от коронавируса два года. Он отметил, что для более достоверных выводов необходимы экспериментальные данные.

Гинцбург также указывал, что у добровольцев старшего возраста не выявили коронавирус после принятия второй вакцины от COVID-19. Кроме того, по его словам, никто не столкнулся с побочными эффектами или иными трудностями в ходе испытаний препарата.