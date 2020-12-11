Гинцбург рассказал, как вакцина AstraZeneca может повысить свою эффективность

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Вакцина AstraZeneca от коронавирусной инфекции сейчас недостаточно высоко эффективна. Исправить это возможно благодаря второму компоненту, взятого у российского препарата "Спутник V", заявил РИА Новости глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее команда разработчиков "Спутник V" предложила британской AstraZeneca комбинировать их укол с уколом российской вакцины от COVID-19. Утверждалось, что получится повысить эффективность препарата в ходе повторных испытаний.

"У них проблема – недостаточно высокая эффективность в эпидопыте. Ее, очевидно, надо поднимать, используя второй компонент, двукратную надо вакцинацию делать. А у них только аденовирус сделан на основе аденовируса обезьян третьего серотипа, насколько я помню", – сообщил Гинцбург. По его словам, в российской разработке использованы два различных аденовируса.

"Вот один из них они возьмут и посмотрят, будут использовать в качестве буста", – обращает внимание глава центра Гамалеи.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. Сейчас идет третья стадия клинических испытаний препарата с участием 40 тысяч добровольцев.

AstraZeneca согласилась сотрудничать с разработчиками "Спутника V". В компании заявили о старте программы клинических исследований с участием добровольцев в возрасте от 18 лет и старше.

За последние сутки в России выявили 28 585 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в РФ зарегистрировали 2 597 711 случаев COVID-19.

