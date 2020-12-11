AstraZeneca согласилась сотрудничать с разработчиками "Спутника V"

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Фармакологическая компания AstraZeneca проведет совместное исследование с НИЦ имени Гамалеи, Российским фондом прямых инвестиций и "Р-Фарм" по комбинации своей собственной вакцины от коронавируса и российского препарата "Спутник V". Об этом говорится в Twitter "Спутника V" и в сообщении AstraZeneca.

В компании заявили о старте программы клинических исследований с участием добровольцев в возрасте от 18 лет и старше.

Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе. В данный момент проходит третья стадия клинических испытаний препарата с участием 40 тысяч добровольцев.

Кроме того, разработчики вакцины "Спутник V" предложили комбинировать ее с вакциной британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Сотрудники компании заявили, что препарат AstraZeneca показал 62-процентную эффективность. По их мнению, соединение вакцин может оказаться важным этапом при проведении ревакцинации.