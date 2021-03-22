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Москва 24

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Технологии

19:39

Пользователи госуслуг начнут автоматически получать сертификаты после вакцинации

медицина технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После прохождения второго этапа вакцинации от коронавируса пользователи госуслуг будут автоматически получать электронные сертификаты, подтверждающие наличие прививки, говорится в сообщении Минцифры РФ.

"У всех вакцинированных пользователей, прошедших второй этап вакцинации и имеющих подтвержденную учетную запись на госуслугах, сертификат автоматически отобразится в ленте уведомлений портала и сохранится в личном кабинете", – подчеркнули в ведомстве.

Пользователи, которые подтвердили учетную запись после прохождения вакцинации, также получат сертификаты.

Замглавы Минцифры Олег Качанов отметил, что в скором времени загрузка сертификатов будет доступна и на английском языке. Уточняется, что документ в виде QR-кода можно будет предъявлять с мобильного устройства через приложение "Госуслуги".

Записаться на вакцинацию против коронавируса можно также на госуслугах. На сайте есть отдельная форма для резервирования времени на получение прививки.

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