В столице созданы все условия для работы наблюдателей на выборах – Венедиктов

13:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве созданы все условия для работы наблюдателей на выборах в Госдуму. Об этом рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2021 году Алексей Венедиктов.
По его словам, было получено разрешение Центризбиркома на то, чтобы все кандидаты-одномандатники могли наблюдать за выборами в штабе.
"Каждый сюда направляет, если хочет, своих наблюдателей. У них здесь есть дополнительная зона для видеонаблюдения. 171 человек – нам нужно будет 171 рабочее место. Понятно, что в прежнем штабе мы не могли собираться. На сегодняшний день написали заявки 152 человека из 171", – отметил Венедиктов.
Он уточнил, что созданы рабочие места и для тех людей, которые захотят зайти в штаб, чтобы наблюдать за процессом голосования.
Венедиктов подчеркнул, что зона Общественного штаба по наблюдению за выборами будет COVID-free.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что бюллетени проголосовавших на выборах в Госдуму пациентов с коронавирусом, которые лечатся в закрытых медучреждениях, будут оставаться в "красной" зоне 14 дней.
По словам Памфиловой, голосование в "красных" зонах пройдет в один день. Кроме того, члены УИК будут проводить его с использованием средств индивидуальной защиты. При этом, отметила глава ЦИК, наблюдателей будут запускать только в крайнем случае.
Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.
В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.
Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.
Зампредседателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев заявил, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании в ходе предстоящих выборов в Госдуму подали примерно три миллиона россиян.
Система "Справедливый наблюдатель" прошла всероссийское тестирование
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