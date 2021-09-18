В России выявили 20 329 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 20 329 новых случаев коронавируса в 85 регионах, как сообщает Оперштаб.

В том числе выявлено активно 1 644 (8,1%) эпизода заболеваемости без клинических проявлений.

В Москве зафиксировано 2 746 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1 791, в Московской области – 915, в Свердловской области – 505, в Воронежской области – 488.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 254 754 случая (+0,28%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки отмечены в Республике Алтай и Республике Бурятия – по 0,14%.

За последние сутки подтверждено 799 смертей от последствий заражения COVID-19. Всего с начала пандемии скончались 197 425 человек.

Также за прошедшие сутки выписано 16 247 пациентов. Всего коронавирусом по РФ переболели 6 485 264 человека.

Как рассказал гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, осенью подъем заболеваемости по COVID-19 будет расти. Специалист объяснил, что этот процесс связан с выходом детей на очную учебу.