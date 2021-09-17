Ученые разработали ИИ, способный предсказывать смерть от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Международная группа ученых и врачей из 20 больниц мира разработала модель искусственного интеллекта, способного предсказывать исход заболевания коронавирусом. Об этом сообщает "Газета.ру".

Разработка получила название EXAM. Для ее обучения специалисты применили данные более чем 16 тысяч пациентов, причем предварительно информация была обезличена.

Обработка массивов данных заняла две недели. Затем EXAM протестировали на 10 тысячах пациентов по всему миру, в результате чего установили, что модель предсказывает необходимый объем кислорода или возможную смерть с чувствительностью в 95%.

Ранее сообщалось, что российские ученые начали тестировать возможное применение вакцин от коронавируса и гриппа в одновременном порядке. Сначала такой формат оценят на животных.

