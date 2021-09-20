Несколько пермских вузов перейдут на дистанционное обучение

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Со вторника, 21 сентября, несколько вузов Перми временно начнут работать в дистанционном режиме. Соответствующие приказы уже подписали ректоры университетов.

Так, студенты всех форм обучения Пермского политехнического университета переходят на дистанционный формат обучения до особого распоряжения. Исключение составят филиалы вуза. Соответствующий приказ появился на официальном сайте университета.

Все очные занятия отменяет и филиал РЭУ имени Плеханова. Согласно приказу директора вуза, ответственным сотрудникам университета поручено ужесточить режим доступа на территорию вуза.

Пермский институт культуры рекомендовал студентам в связи со сложившейся ситуацией в городе не покидать места проживания.

Соболезнования родным и близким погибших результате стрельбы в пермском университете выразили и российские вузы. Среди них Высшая школа экономики, МГТУ "Станкин" и Московский физико-технический институт.

На дистанционное обучение некоторые пермские университеты перешли из-за стрельбы в местном университете. Студент ПГНИУ пришел в вуз с оружием и открыл огонь. В результате происшествия погибли шесть человек и пострадали 24. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

О способах предотвращения похожих трагедий высказались председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава СПЧ Валерий Фадеев.