Конкурс среди регионов РФ, объявивших себя COVID-free, проведут в ноябре

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал правила предоставления грантов на развитие системы здравоохранения регионам, успешно борющимся с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Конкурс планируется провести в ноябре 2021 года. Победители будут определяться отбором, а результаты опубликуют на сайте Роспотребнадзора. Размер грантов для каждого региона установит оперативный штаб.

"Претенденты на звание территории, свободной от COVID-19, должны соответствовать ряду критериев, которые разрабатывает Роспотребнадзор. В их числе – показатель заболеваемости COVID-19, охват жителей региона ПЦР-тестированием, количество привитых первым компонентом вакцины", – говорится в сообщении.

О решении объявления некоторых регионов "свободными от коронавируса" сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она также предложила устанавливать аналогичный статус COVID-free внутри регионов для муниципалитетов.

