Кардиолог рассказала об опасности открытого овального окна сердца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Открытое овальное окно – это аномалия сердца, характеризующаяся частичным или полным сохранением сообщения между предсердиями. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам кардиолога Марии Беневской, овальное окно должно полностью закрыться через 2–12 месяцев после рождения. При этом она подчеркнула, что к первому году жизни оно закрывается лишь у 50–60% детей, а у 20–40% взрослых выявляют незаращенное окно.

У детей такое явление может выражаться в кратковременном посинении губ при крике или плаче. В более старшем возрасте может наблюдаться снижение переносимости физических нагрузок, дыхательный дискомфорт, уточнила специалист.

"Подростков и взрослых в покое и при бытовых физических нагрузках, как правило, ничего не беспокоит. Однако при приступообразном кашле, натуживании, нырянии, а также при тяжелой физической работе или изометрических упражнениях, сопровождающихся длительным натуживанием и задержкой дыхания, могут возникнуть клинические проявления", – подчеркнула Беневская.

Людям с такой аномалией не рекомендуется заниматься плаванием, спортивной гимнастикой или тяжелой атлетикой.

"Также однозначно противопоказано табакокурение, так как оно вызывает развитие заболеваний легких и, как следствие, повышение давления в легочной артерии, что вполне возможно приведет к резкому ухудшению качества жизни", – отметила кардиолог.

По словам специалиста, при открытом овальном окне повышен риск воспаления клапанов сердца.

Для постановки соответствующего диагноза необходимо сделать УЗИ сердца или ЭХО КГ. Пациент с открытым овальным окном должен регулярно проверяться у кардиолога.

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