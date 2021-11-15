Кардиолог рассказала об опасности открытого овального окна сердца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Открытое овальное окно – это аномалия сердца, характеризующаяся частичным или полным сохранением сообщения между предсердиями. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По словам кардиолога Марии Беневской, овальное окно должно полностью закрыться через 2–12 месяцев после рождения. При этом она подчеркнула, что к первому году жизни оно закрывается лишь у 50–60% детей, а у 20–40% взрослых выявляют незаращенное окно.
У детей такое явление может выражаться в кратковременном посинении губ при крике или плаче. В более старшем возрасте может наблюдаться снижение переносимости физических нагрузок, дыхательный дискомфорт, уточнила специалист.
"Подростков и взрослых в покое и при бытовых физических нагрузках, как правило, ничего не беспокоит. Однако при приступообразном кашле, натуживании, нырянии, а также при тяжелой физической работе или изометрических упражнениях, сопровождающихся длительным натуживанием и задержкой дыхания, могут возникнуть клинические проявления", – подчеркнула Беневская.
Людям с такой аномалией не рекомендуется заниматься плаванием, спортивной гимнастикой или тяжелой атлетикой.
"Также однозначно противопоказано табакокурение, так как оно вызывает развитие заболеваний легких и, как следствие, повышение давления в легочной артерии, что вполне возможно приведет к резкому ухудшению качества жизни", – отметила кардиолог.
По словам специалиста, при открытом овальном окне повышен риск воспаления клапанов сердца.
Для постановки соответствующего диагноза необходимо сделать УЗИ сердца или ЭХО КГ. Пациент с открытым овальным окном должен регулярно проверяться у кардиолога.
Ранее сердечно-сосудистый хирург Николай Талов рассказал, что одним из самых опасных последствий коронавируса являются тромбозы.
Специалист объяснил, что в случае заболевания коронавирусом все механизмы патологически активируются и запускается процесс тромбообразования, что может привести к летальному исходу даже после острой фазы инфекции.
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