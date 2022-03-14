Кардиолог рассказала, что делать при сильном сердцебиении

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Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала о действиях при учащенном сердцебиении. По ее словам, сперва следует успокоиться, померить пульс и артериальное давление.
"От этого будет зависеть тактика всех последующих действий. Если у вас пульс в пределах 90–120 и нормальное артериальное давление, то ничего делать не нужно, только успокоиться", – пояснила Кореневич радио КП.
Врач отметила, что повышенное сердцебиение в том числе при пульсе 60–70 ударов в минуту в состоянии покоя означает, что у человека психоэмоциональное перенапряжение. Она посоветовала в таких случаях использовать релаксирующие техники, дыхательные гимнастики и медитации.
Ранее заведующий терапевтическим отделением медицинского центра "МЕДСИ" Михаил Кобрянов заявил, что пульс выше 100 ударов в минуту в состоянии покоя является серьезным поводом для прохождения медицинского обследования для выяснения причин тахикардии.
Он пояснил, что данный симптом требует проведения полноформатного исследования с ЭКГ, суточным мониторингом по Холтеру и консультацией врача-кардиолога. При этом в некоторых случаях повышенный пульс требует незамедлительного оказания медицинской помощи.
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