Кардиолог рассказала, что делать при сильном сердцебиении

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Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала о действиях при учащенном сердцебиении. По ее словам, сперва следует успокоиться, померить пульс и артериальное давление.

"От этого будет зависеть тактика всех последующих действий. Если у вас пульс в пределах 90–120 и нормальное артериальное давление, то ничего делать не нужно, только успокоиться", – пояснила Кореневич радио КП.

Врач отметила, что повышенное сердцебиение в том числе при пульсе 60–70 ударов в минуту в состоянии покоя означает, что у человека психоэмоциональное перенапряжение. Она посоветовала в таких случаях использовать релаксирующие техники, дыхательные гимнастики и медитации.

Ранее заведующий терапевтическим отделением медицинского центра "МЕДСИ" Михаил Кобрянов заявил, что пульс выше 100 ударов в минуту в состоянии покоя является серьезным поводом для прохождения медицинского обследования для выяснения причин тахикардии.

Он пояснил, что данный симптом требует проведения полноформатного исследования с ЭКГ, суточным мониторингом по Холтеру и консультацией врача-кардиолога. При этом в некоторых случаях повышенный пульс требует незамедлительного оказания медицинской помощи.

