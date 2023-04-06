Нутрициолог рассказал, можно ли гипертоникам пить алкоголь

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Гипертоникам не рекомендуется употреблять алкоголь, поскольку он повышает артериальное давление. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Постоянное потребление алкоголя, особенно в чрезмерном количестве, будет приводить к нарушению адаптации внутренней системы организма. В том числе системы контроля артериального давления, и цифры начнут скакать. Кроме того, алкоголь способен приводить к задержке жидкости. Из-за этого артериальное давление также может очень сильно колебаться", – пояснил специалист.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Если человек с гипертонической болезнью начнет пить алкоголь при давлении 140, к окончанию всего мероприятия оно может быть уже за 200, а то и больше. Это может обернуться весьма плачевными последствиями.

"Инсульт и инфаркт – самые грозные осложнения. Также могут быть проблемы с сосудами. Например, если у человека есть аневризма, то риски ее разрыва увеличиваются. В долгосрочной перспективе может быть нарушение работы почек, потому что кровеносная система этого органа тоже зависит от давления", – заключил Арзамасцев.

Ранее кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский перечислил напитки для стабилизации давления. По словам эксперта, благотворный эффект на организм оказывают чай с мятой, малиной, смородиной или мелиссой. Кроме того, можно употреблять отвар шиповника, календулы или валерианы.



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