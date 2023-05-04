Врач рассказала о способности кофе уменьшать размер груди

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Чрезмерное потребление кофе может уменьшить размер груди у женщин. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист привела в пример исследование, которое было проведено Лундским университетом в Швеции.





Елена Соломатина врач-диетолог Исследование говорит о том, что у женщин с определенным геном грудь может уменьшаться от чрезмерного потребления кофе. Речь идет только о носительницах определенного варианта гена С, а не о всех женщинах вообще.

По словам специалиста, такой эффект можно получить, если употреблять более трех чашек кофе ежедневно. "Основная проблема для нас заключается в том, что мы не знаем, носителем какого гена мы можем оказаться", – отметила диетолог.

Ранее россиянам рассказали, можно ли во второй половине дня пить кофе. По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, после 14:00 стоит воздержаться от употребления этого напитка. Содержащийся в нем кофеин оказывает на центральную нервную систему возбуждающий эффект. В результате у человека снижается не столько потребность, сколько способность нормально уснуть.

