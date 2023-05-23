Диетологи рассказали, как кофе и фастфуд сказываются на уровне тревожности человека

Фото: depositphotos/xecsion@mail.ru

Специалисты перечислили три группы продуктов, которые повышают уровень тревожности и усиливают симптомы депрессии. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на диетологов Мадлен Ларуш и Меган Гилберт.

К первой группе продуктов, которые способны вызвать чрезмерное беспокойство, относят кофе и прочие напитки, содержащие кофеин.

По словам специалистов, кофеин является сильным стимулятором, который не только дает прилив энергии, но и способствует росту беспокойства человека, а также вызывает учащенное сердцебиение и потливость.

Второй группой продуктов, являющейся опасной для ментального здоровья, является фастфуд. Так, еда быстрого приготовления содержит крайне мало питательных веществ и одновременно с этим провоцирует развитие воспаления в организме.

Диетологи отмечают, что фастфуд может усилить симптомы депрессии и повысить уровень тревожности на 70%.

К последней группе опасных продуктов специалисты отнесли алкоголь, злоупотребление которым может нарушить выработку важных для психического здоровья химических веществ в мозге.

Диетологи советуют заменить кофе и алкоголь на зеленый чай, а вместо фастфуда есть больше жирной рыбы, молочных продуктов, черники и тыквенных семечек.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал о неожиданной опасности каши для людей старше 60 лет.

До этого кардиолог Элизабет Клодес перечислила пять популярных продуктов для снижения холестерина в организме. Повышенный уровень холестерина провоцирует образование бляшек в сосудах, что может привести к инфаркту.